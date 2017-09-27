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В столицу Урала идут снег и заморозкиСегодня в 14:04

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Все - на шиномонтаж.

Конец сентября - начало октября в столице Урала будут холодными и снежными. По прогнозам синоптиков, снег и мокрый снег, сменяясь дождем, будут идти в Екатеринбурге до конца недели. Ночные температуры не поднимутся выше нуля, а с 1 октября опустятся до минус 3-5 градусов.

Днем будет немногим теплее - до плюс 5. В выходные уральскую осень можно будет ощутить в полной мере: столбики термометров застынут на нуле.

Такая погода приводит к ухудшению дорожной ситуации. Многие автомобилисты оказываются не готовы к гололедице. Чтобы не превратить "день шиномонтажника" в "день жестянщика", лучше заранее позаботиться о смене покрышек на зимние.

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