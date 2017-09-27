В результате "атаки" на кабель.

Жители Нижнего Тагила жалуются на пропажу интернета и телевидения. Как рассказали "Уралинформбюро" в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), в рамках реализации проекта "Светлый город" в Тагиле ведется демонтаж старых опор освещения и, как следствие, происходит обрыв линий связи.

Реализацией проекта (строительством новой системы городского наружного освещения) занимается холдинг "Швабе", который, по данным ассоциации, привлек к работам субподрядчика из Екатеринбурга ООО "Энергостройсервис".

"Данная организация по договору со "Швабе" демонтирует старые опоры освещения, сбрасывая с них кабели, принадлежащие операторам связи и не согласуя свои действия с собственниками волоконно-оптических линий связи. Это происходит, несмотря на договоренности провайдеров с администрацией города Нижний Тагил о сохранении существующих ВОЛС на старых опорах до момента их согласованного переноса", - сообщили в УралАОС.

По данным организации, от действий рабочих пострадали уже несколько провайдеров. На улице Гвардейской при производстве работ повредили кабель и скинули ВОЛС с опор освещения, демонтировав часть опор. Кроме этого, был скинут и оборван кабель с новых опор на улице Землячки.

"В результате была повреждена линия связи протяженностью около 1,5 километра без возможности ее восстановления и монтажа на новые опоры. Без доступа к интернету и телевидению остались тысячи абонентов", - уточнили в ассоциации.

Впервые о проекте "Светлый город" в Нижнем Тагиле заговорили в 2013 году. В управлении городским хозяйством подсчитали, что почти 90% опор освещения нуждаются в замене. В 2014 году был заключен контракт с холдингом "Швабе" по проектированию, строительству и техническому обслуживанию всей системы городского наружного освещения.

По словам главы УралАОС Леонида Блинова, первая часть проекта по замене опор освещения прошла нормально.

"Был проект на Вагонке (один из районов Нижнего Тагила – прим. ред.). По нему сработали более-менее нормально. И тут новый подрядчик из Екатеринбурга пришел. Говорят: "Ничего не знаем, у нас график". Мы переносим кабель со старых столбов в канализацию Ростелекома. Процесс переноса не быстрый - занимает время. Мы говорим – давайте графики состыкуем. Но нас не слушают и продолжают сносить", - сообщил Блинов.

По его словам, Уральская ассоциация операторов связи уже направила обращение главе Нижнего Тагила Сергею Носову с просьбой принять меры по устранению нарушения законных прав и интересов абонентов и операторов связи.

Получить оперативный комментарий в администрации Нижнего Тагила не получилось. "Уралинформбюро" направило письменный запрос с просьбой разъяснить порядок работ в рамках реализации проекта "Светлый город".



Фото: УралАОС