Спустя два года.

30 октября 2017 года возобновятся прямые рейсы из международного аэропорта Кольцово в Минск. Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" будет трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам отправляться из Екатеринбурга в столицу Белоруссии в 22.00. Вылеты из Минска в Кольцово намечены на в 00.10, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Маршрут разработан с учетом максимально удобных стыковок в Екатеринбурге. Так, пассажиры рейсов "Ямала" из Красноярска и Новосибирска смогут улететь в Минск и вернуться обратно с удобной пересадкой, проведя в уральском аэропорту около трех часов.

Прямые регулярные рейсы в белорусскую столицу были в расписании уральского аэропорта раньше. Но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.