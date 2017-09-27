Их УК остались без паспортов.

Управляющие компании Тюмени, не получившие паспорта готовности к отопительному сезону, будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Тюмени.

Ситуация с готовностью многоквартирных домов областного центра к зиме обсуждалась 27 сентября 2017 года на круглом столе с участием заместителя главы горадминистрации Павла Перевалова. Согласно прозвучавшим сведениям, на сегодня централизованное теплоснабжение подано в 3 612 домов, что составляет 85% жилищного фонда Тюмени. Еще 460 домов питаются теплом от печного отопления либо крышных газовых котельных.

Из 569 жилищных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в городе, паспорт готовности получили 169 компаний. Еще 21 УК до 1 октября обязали устранить замечания, вынесенные комиссией. Остались без паспортов готовности 16 управляющих компаний, на балансе которых находится 335 многоквартирных домов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Тюмени, факт неполучения паспорта означает, что управляющая компания не исполнила действующее законодательство и некачественно исполняет свои обязанности.

"Если в доме (которым управляет недобросовестная УК — прим. ред) есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, департамент городского хозяйства будет настаивать на прекращении договорных отношений с такой компанией. В любом случае информация о безответственных жилищных организациях будет выставлена в публичное пространство", — заявили сотрудники пресс-службы.

Теперь компаниям-нарушителям, которые "попали на карандаш" департамента и областной Госжилинспекции, грозит административная ответственность по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений). Данная статья предусматривает в качестве наказания штраф: для должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.

Следует добавить, что одновременно с круглым столом состоялся президиум правительства Тюменской области, на котором подведены итоги первого этапа пуска тепла. По словам директора областного департамента ЖКХ Михаила Гилева, на данный момент в регионе к работе в осенне-зимнем сезоне готовы 100% котельных и тепловых сетей области. Подключен к отоплению 1 601 объект соцкультбыта и свыше 27 миллионов квадратных метров жилья.