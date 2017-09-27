Новообразования унесли жизни 144 тысяч россиянСегодня в 16:58
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За полгода.
За первую половину 2017 года в России умерло 940,4 тысячи человек. Это на 20,2 тысячи (2,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно статистике, 447,2 тысячи человек скончались вследствие болезней системы кровообращения. На втором месте среди причин смерти россиян - новообразования, на счету которых 143,5 тысячи унесенных жизней.
Гораздо реже жители РФ гибнут от болезней органов пищеварения (46,8 тысячи человек), дыхания (33,6 тысячи ), а также инфекционных и паразитарных заболеваний (16,6 тысячи человек).
Из-за внешних факторов погибло 69,3 тысячи россиян, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование". В частности, счеты с жизнью свели 10,4 тысячи человек, в транспортных происшествиях погибли 8,2 тысячи, в результате убийства - 4,7 тысячи. Еще 3,8 тысячи человек отравились алкоголем.
Особенность новообразований, в том числе злокачественных, заключается в том, что симптомы могут проявиться слишком поздно, когда сделать уже ничего нельзя. Поэтому очень важны профилактика заболеваний, своевременная диагностика, внимание к здоровому образу жизни.
В критической ситуации получить необходимое лечение и ощутить необходимую поддержку поможет страховой полис от онкологических заболеваний, - говорит, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – Страховая защита "АльфаСинопсис" покрывает все методы борьбы с онкологией, включая оперативное вмешательство, гормональную, химио- и лучевую терапию, стоимость лекарств, транспортные расходы и траты на проживание для застрахованного, визовый сбор, индивидуальное сопровождение в стране лечения - Израиле, Испании и Южной Корее. Страховой лимит составляет 300 тысяч долларов".
Застраховаться по программе "АльфаСинопсис" может любой желающий: ее стоимость для детей - 3 тысячи рублей, для людей моложе 45 лет - 8 тысяч, для клиентов в возрасте 45-60 лет - 30 тысяч рублей. Пролонгировать полис можно до достижения 75 лет.
Если в период действия полиса будет поставлен неутешительный диагноз, "АльфаСтрахование" подберет для лечения клиента лучший медицинский центр в Израиле, Европе, Южной Корее или России - в зависимости от выбранной программы страхования.
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