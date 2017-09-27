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Патриарх Кирилл встретится с лидерами мусульман УзбекистанаСегодня в 16:13

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И освятит собор.

Патриарх Кирилл приедет в Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви пробудет в Республике с 29 сентября по 2 октября 2017 года, передает РИА Новости.

В программе – визиты в храмы епархии в Самарканде, Бухаре и Ташкенте. 1 октября глава РПЦ освятит Успенский кафедральный собор в столице Узбекистана.

Также предполагаются встречи патриарха с представителями государственной власти и руководством Духовного управления мусульман страны, сообщает "Уралинформбюро".

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