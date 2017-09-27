Особняки по-прежнему пустуют.

После торжественно-показательного открытия нового учебного сезона в детской общественной организации "Большой полет" занятия там больше не ведутся.

19 сентября президент фонда Александр Новиков анонсировал грядущий кастинг. "Мы занимаемся отбором самых талантливых детей. Этих детей мы будем продюсировать, обучать и помогать ездить на международные конкурсы. Сколько их будет, мы не можем сказать, этот отбор постоянный. Здесь задача не в количестве. Мы занимаемся особо одаренными детьми и особо важными событиями. Устраиваем кастинги, в ближайшее время будет кастинг", – обещал обвиняемый в мошенничестве шансонье.



"Линейка" по случаю открытия учебного сезона в "Большом полете"

Фото: большойполет.рф

Но за железным забором "Большого полета" на Розы Люксембург по-прежнему тихо, передает корреспондент "Уралинформбюро". На вопрос, как устроить туда ребенка, охранник отвечает: "Занятия здесь не проходят, о кастинге ничего не слышал".

Стоит напомнить, в 2016 году фонд Новикова получил в безвозмездное и бессрочное пользование два особняка. Щедрость областного правительства удивила "Уралинформбюро". Исторические здания ушли буквально неизвестно кому – о деятельности организации, зарегистрированной в 2012 году, в открытых источниках нет никаких данных.



Результаты прокурорской проверки.

Расследование агентства вынудило прокуратуру Свердловской области провести проверку. Ведомство выяснило, что "Большой полет" якобы уже набрал около 100 учеников, занятия с ними должны были начаться 10 мая 2017 года, а, соответственно, оснований для прокурорского реагирования нет. Однако и летом корреспондент агентства не застал в особняках каких-либо детей. Там можно было увидеть лишь проходящего по одному уголовному делу с Новиковым бизнесмена Михаила Шилиманова.



Mercedes бизнесмена Михаила Шилиманова часто стоит у зданий на Розы Люксембург.

По словам шансонье, ремонт в особняках он делал на собственные средства. Видимо, на этом деньги закончились. Сайт организации создан на скорую руку на бесплатной платформе Tilda, то есть даже без покупки домена. Связаться с фондом по телефону не представляется возможным – на сайте его просто нет. В контактах указан лишь адрес и электронная почта.

Стоит отметить, что из информации на сайте не совсем понятно, по каким именно направлениям будет вестись обучение детей. Если вообще будет.

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