Холманских попенял муниципалитетам за плохую борьбу с коррупциейСегодня в 17:42
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В сфере земельных отношений.
Коррупция в сфере земельных отношений в Уральском федеральном округе остается высокой, а меры борьбы с ней не всегда являются эффективными. Об этом 27 сентября 2017 года на совещании с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым и главами субъектов заявил уральский полпред президента РФ Игорь Холманских, передает "Уралинформбюро".
За 2016 год и первую половину 2017-го в уральских регионах было выявлено 7289 нарушений в сфере распределения и использования земельных участков. К дисциплинарной административной ответственности привлечено свыше тысячи виновных лиц. В суды направлено 1300 исков по оспариванию сделок с землей.
По оценке Пономарева, выявляемость преступлений в целом по УрФО повысилась. Лидер в этом плане – Ямал с ростом в 58%. "Либо там раньше не занимались этой тематикой, либо правоохранительные органы стали работать хорошо", - заметил он.
А вот Средний Урал отметился провалом. Выявляемость махинаций с землей в регионе упала на 29%.
Кроме того, по всему Уральскому округу на 37% сократилось количество выявленных фактов получения взяток. При том что взяточничество традиционно считается наиболее опасным преступлением.
"Это очень высокая цифра. Наиболее существенный упадок в Зауралье – минус 91%, раньше было 56%. Будем считать, что в Курганской области это зло побороли", - прокомментировал цифры Пономарев.
По его словам, в числе наиболее распространенных нарушений – перевод земель из одной категории в другую, самовольное занятие участков третьими лицами и конфликт интересов уполномоченных лиц. В качестве примера последнего замгенпрокурора привел Первоуральск, из администрации которого по утрате доверия были уволены заместитель сити-менеджера Дмитрий Солдатов и начальник комитета управления городским имуществом Сергей Цуканов: "На правах членов муниципальной комиссии они участвовали в принятии решения о предоставлении в долгосрочную аренду земельных участков членам своих семей".
Полпред Игорь Холманских напомнил присутствующим позицию президента РФ Владимира Путина: все действия, связанные с распределением и использованием земельных участков, должны быть прозрачными. Однако в уральских регионах это получается далеко не всегда.
"Антикоррупционной мерой, направленной на развитие конкуренции, является выставление земельных участков на торги. Однако в 2016 года и первом полугодии 2017-го из 10 000 участков только 15% были предоставлены посредством торгов", - пояснил Холманских.
Он также констатировал, что сохраняются условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений: "Нельзя признать меры достаточными, они требуют дальнейшего совершенствования. Работа по созданию условий для противодействия коррупции в сфере земельных правоотношений на муниципальном уровне ведется неэффективно. Возможности контрольных органов не используются, а планируемые мероприятия не всегда направлены на реальную борьбу с коррупцией".
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