Глава свердловского ГЖИ объявил войну ЖСКСегодня в 18:39
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Чтобы обезопасить деньги дольщиков.
Предприятия малого и среднего бизнеса, ведущие строительство долевого жилья, должны быть исключены из числа "непроверяемых" компаний. С таким предложением выступил на заседании Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области директор департамента Алексей Россолов, сообщает "Уралинформбюро".
По мнению руководителя областного ГЖИ, эта мера даст возможность уже на первых этапах поставить под контроль застройщиков, привлекающих средства граждан для возведения жилья. Кроме того, необходимо предоставить органам Госстройнадзора полномочия приостанавливать деятельность недобросовестных застройщиков в административном порядке, считает Россолов. Сегодня надзорные органы имеют право делать это только по решению суда.
Еще одной важной мерой по стабилизации сферы долевого строительства Алексей Россолов считает реформу системы ЖСК. "Сегодня ЖСК стали инструментом для увода стройки в нелегальную плоскость. Из 18 проблемных объектов, находящихся на контроле правительства Свердловской области, примерно 2/3 являются ЖСК, созданными до 2011 года. А значит, по закону мы не имеем права их проверять", — посетовал он на заседании Совета. По мнению чиновника, нужно ограничить возможности для организации в "долевке" жилищных кооперативов: если земля выдана под строительство жилья с привлечением средств граждан, никаких ЖСК на этом месте быть не должно.
Россолов напомнил, что с 1 января 2017 года вступило в силу положение, согласно которому ни одни застройщик не может привлекать деньги граждан, если не получил в ГЖИ заключение о соответствии его проекта нормативам. По его словам, отсев сомнительных компаний уже пошел: из 59 заявлений, поступивших в ГЖИ от застройщиков с начала года, проверку на соответствие прошли лишь 50.
Члены Общественного совета решили поддержать позицию главы департамента и вынести его инициативу на рассмотрение сначала в областной Общественной палате, а затем и на общественном совете при одном из профильных министерств.
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