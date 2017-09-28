Пятеро госпитализированы.

В поезде сообщением Челябинск - Санкт-Петербург отравились пермские спортсмены, возвращавшиеся с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из южноуральской столицы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В группе было 19 11-летних детей и один взрослый. Пятерых гандболистов из-за плохого самочувствия сняли с поезда в Екатеринбурге и госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №9. Предварительный диагноз – "токсико-инфекционное отравление".

Прокуратура и СУ СКР на транспорте проводят проверку.