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Юные гандболисты из Перми отравились в поездеСегодня в 09:42

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Пятеро госпитализированы.

В поезде сообщением Челябинск - Санкт-Петербург отравились пермские спортсмены, возвращавшиеся с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из южноуральской столицы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В группе было 19 11-летних детей и один взрослый. Пятерых гандболистов из-за плохого самочувствия сняли с поезда в Екатеринбурге и госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №9. Предварительный диагноз – "токсико-инфекционное отравление".

Прокуратура и СУ СКР на транспорте проводят проверку.

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