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Свердловские Java-разработчики обогнали продажников по зарплатамСегодня в 10:58

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В сентябре.

Самой прибыльной профессией в Свердловской области по итогам уходящего сентября стала специализация "Java-разработчик". Специалистам этого профиля, по данным рекрутинговой компании HeadHunter, работодатели были готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню зарплат – заместитель управляющего по производству (до 180 тысяч рублей), на третьем – руководитель группы тестирования программного обеспечения (от 140 тысяч рублей).

В ТОП-5 также вошли операционный управляющий магазинами и руководитель отдела продаж, труд которых оценили в сумму от 100 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Работодатели в сентябре чаще всего искали специалистов в сферах: "Продажи" (38% от общего рынка вакансий), "IT, телеком" (13%), "Банки, инвестиции, лизинг" (12%), "Производство" (10%) и "Начало карьеры" (10%).

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