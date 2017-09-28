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Над мексиканским городом пролился рыбный дождьСегодня в 10:44

  • Текст

Спасибо торнадо.

В мексиканском штате Тамаулипас прошел необычный дождь. Вместе с каплями воды с неба в городе Тампико падала мелкая рыба. Об этом говорится на странице управления гражданской обороны региона в Facebook.

Однако пользователи соцсети легко нашли объяснение подобному чуду, передает "Уралинформбюро". "Это случается, когда торнадо зарождается на мелководье в океане и вместе с водой в воронку попадают рыбы и крабы. Потом торнадо выходит на сушу, где его "пленники" падают с небес на землю", - поясняют они.

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