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Правительство РФ "заморозило" продуктовую корзину до 2021 годаСегодня в 11:16

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"Нашпигованную" хлебом и сахаром.

Правительство России заморозило цены на потребительскую корзину до 2021 года. В этот период ее объем и состав останутся прежними. Соответствующий проект будет внесен в Госдуму, сообщают "Известия".

Ранее Минтруд намеревался внести корректировки в минимальный набор продуктов с учетом рекомендаций Минздрава - добавить овощей и фруктов и снизить вес мучного и круп. В итоге от этого сценария пришлось отказаться.

Корзина по-прежнему будет включать в себя 34 видов продуктов питания, объединенных в 11 групп. Среди них – хлебные продукты, картофель, овощи, бахчевые и фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо и рыба и другие продукты, передает "Уралинформбюро".

Между тем, как отметил руководитель научного направления исследовательского центра Александр Батурин, россияне стали есть меньше хлеба, картофеля и круп и больше - фруктов, овощей, мясной и молочной продукции. По словам специалиста, нынешняя продуктовая корзина содержит список продуктов, которые уже никто в таком количестве не покупает.

Стоит отметить, что средняя стоимость потребительской корзины в августе 2017 года составила 3839,9 рублей, что ниже на 5,6% по сравнению с предыдущими месяцами.

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