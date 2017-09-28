Осенью 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года.

Согласно документу, ряды российских вооруженных сил должны пополнить 134 тысячи человек. Для сравнения, осенью 2016-го в армию отправилось 152 тысячи россиян, 2015-го – 147 тысяч.

Из Свердловской области, как ранее сообщало "Уралинформбюро", отдавать долг родине должны отправиться 4 169 человек.

Не пребывающих в запасе россиян возрастом от 18 до 27 лет будут призывать с 1 октября по 31 декабря.



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