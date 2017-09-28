Из Екатеринбурга.

С 30 октября 2017 года в расписание екатеринбургского аэропорта Кольцово возвращаются регулярные рейсы в Красноярск. До 21 марта 2018 года лайнеры "Уральских авиалиний" будут отправляться из уральской столицы по понедельникам и средам. Обратные вылеты намечены на среды и пятницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В продажу поступили билеты по специальной сниженной цене - от 4 000 рублей. Их можно купить на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Этот рейс даст возможность пассажирам скомбинировать свой отдых, используя гибкое расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала.

Красноярск привлекает туристов природными заповедниками, архитектурой и интересными памятниками. Символ города - природный парк "Столбы". Одно из самых необычных мест России очень популярно у любителей скалолазания и пеших прогулок. Среди достопримечательностей Красноярска стоит отметить часовню Параскевы Пятницы, Усадьбу Суриковых, Свято-Покровский кафедральный собор, набережную Енисея и многое другое.