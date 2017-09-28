Из-за технической неисправности.

Самолеты авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга на турецкие курорты и обратно последние два дня летают с многочасовыми задержками. Изменения в расписании коснулись рейсов, связывающих столицу Урала с Антальей и Джербой, передает "Уралинформбюро".

Так, по данным онлайн-табло, борт из Антальи в Кольцово прибудет 28 сентября с опозданием на четыре часа - в 20.15, вместо запланированных 16:15. 27 сентября самолет из уральской столицы на турецкий курорт поднялся в воздух позднее на семь часов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, сбой в расписании вызваны технической неисправностью самолета два дня назад. "Рейс 28 сентября не задержан. Он перенесен. Пассажиры об изменении времени вылета проинформированы", - подчеркнул представитель авиакомпании.