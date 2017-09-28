×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


AZUR air собрала "паровозик задержек" в ЕкатеринбургеСегодня в 12:11

  • Текст

Из-за технической неисправности.

Самолеты авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга на турецкие курорты и обратно последние два дня летают с многочасовыми задержками. Изменения в расписании коснулись рейсов, связывающих столицу Урала с Антальей и Джербой, передает "Уралинформбюро".

Так, по данным онлайн-табло, борт из Антальи в Кольцово прибудет 28 сентября с опозданием на четыре часа - в 20.15, вместо запланированных 16:15. 27 сентября самолет из уральской столицы на турецкий курорт поднялся в воздух позднее на семь часов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, сбой в расписании вызваны технической неисправностью самолета два дня назад. "Рейс 28 сентября не задержан. Он перенесен. Пассажиры об изменении времени вылета проинформированы", - подчеркнул представитель авиакомпании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×