Ради выгоды.

7% жителей Екатеринбурга готовы дружить с руководителем ради выгоды. К таким выводам пришли во время опроса специалисты сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру, передает "Уралинформбюро".

36% горожан дружат со своими коллегами. В свободное время они вместе ходят в ночные клубы, кафе, занимаются спортом или общим хобби. В свободной форме екатеринбуржцы добавили, что ходят друг к другу в гости, выезжают вместе на природу, ходят вместе по магазинам и прыгают с коллегами с парашютом.

Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, большинство (76%) предпочитают посвящать его семье, 13% не хотят обсуждать рабочие моменты, а еще 8% рады бы пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.