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Крупнейший европейский лоукостер отменит 700 тысяч билетовСегодня в 13:14

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Осенью-зимой.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила, что грядущей зимой отменит свыше 700 тысяч забронированных билетов, пишет "Коммерсантъ".

В общей сложности с ноября 2017 года по март 2018-го лоукостер перевозчик намерен эксплуатировать на 35 самолетов меньше, что увеличит число отменяемых им рейсов на 18 000. Это решение затронет еще 400 000 пассажиров в дополнение к 315 000 человек, которых коснулись предыдущие отмены вылетов в сентябре-октябре. Однако своим клиентам авиакомпания обещает компенсацию. По оценкам Ryanair, это обойдется компании в 25 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

Пойти на отмену рейсов крупнейший европейский лоукостер вынудила нехватка пилотов и большая загруженностью летного состава. Ранее авиаперевозчик предлагал сотрудникам сократить свои отпуска в обмен на выплату 12 000 евро на каждого, но летчики на сделку не пошли.

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