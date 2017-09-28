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На трассе Екатеринбург - Пермь запретят левый поворотСегодня в 13:45

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У Бисерти.

Дорожники с 10 октября 2017 года запретят левые повороты у поселка Бисерть на трассе Пермь - Екатеринбург. Подъехать к поселку и выехать из него можно будет лишь через развороты, передает "Уралинформбюро". На трассе установят соответствующие дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Фото: пресс-служба "Уралуправтодор"

Как рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора", это сделано в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации аварийно-опасного участка.

Автомобилистам, движущимся со стороны Перми в Бисерть, дорожники советуют использовать разворот на 258-ом километре с проездом через территорию заправки "Газпромнефть". При выезде из поселка в сторону Екатеринбурга они рекомендуют разворачиваться на 256-ом километре трассы через территорию комплекса дорожного сервиса "Киргишанский".

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