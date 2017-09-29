ЖКХ-компании России ждут на второй workshop "Е-Консалт" в Екатеринбурге28 сентября в 18:16
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Он пройдет 17 ноября.
17 ноября 2017 года представители российских компаний ЖКХ соберутся в столице Урала на второй развивающий workshop "Е-Консалт". Среди зарегистрировавшихся участников - сотрудники управляющих, ресурсоснабжающих организаций и расчетных центров Пермского края, Самарской, Челябинской и Свердловской областей. Особенно актуально грядущее мероприятие для коммунальщиков Екатеринбурга, впереди у которых ответственный во всех отношениях 2018 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Единого расчетного центра.
Известные федеральные эксперты в вопросах управления сервисом и клиентоориентированности расскажут, как улучшить репутацию бизнеса в ЖКХ и повысить лояльность потребителей услуг.
Бизнес-тренер Ия Имшинецкая, создатель уникальной технологии системного продвижения, разработавшая и успешно внедрившая более 250 проектов в шести странах мира, раскроет актуальную для ЖКХ тему управления репутацией. Вместе с нею участники смогут разработать собственную сервисную программу прямо в ходе мастерской и узнают действенные способы уменьшения себестоимости сервиса без потери качества.
Ведущий российский эксперт в вопросах лояльности персонала и клиентов Константин Харский разберет со слушателями новую и непростую для сферы ЖКХ тему клиентоориентированности. Также он предложит систему оценки уровня клиентоориентированности компании и объяснит алгоритм работы с ней. Участники workshop получат готовый инструментарий для самостоятельной деятельности в своей организации.
"Весной мы провели первый "Е-Консалт" и убедились, что в нашей сфере есть большой запрос на профильные и общие бизнес-знания. Доверие клиентов и партнеров, репутация, растущий уровень ожиданий и реальный уровень сервиса – актуальные для любой компании в сфере ЖКХ вопросы. Темы второго "Е-Консалта" будут интересны не только ЖКХ-компаниям, но и всем, кто начинает осознанную работу с репутацией компании и клиентоориентированностью", - рассказала заместитель директора ЕРЦ, практикующий эксперт команды "Е-Консалт" Елена Береснева.
Всю информацию о событии можно найти на сайте www.осень.е-консалт.рф. Там же организована продажа билетов: до 1 октября есть возможность попасть на workshop по специальной цене - 4 000 рублей, затем – от 6 000 рублей.
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