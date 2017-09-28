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Зауралью обещают мокрый снегСегодня в 14:11

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В конце недели.

В Курганской области ожидается дождь со снегом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью в пятницу в Зауралье температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10. Ожидается северо-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. В выходные погода не изменится.

Стоит отметить, первый снег прошел сегодня в некоторых районах Пермского края и Свердловской области.

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