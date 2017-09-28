Депутаты планируют ужесточить закон.

Любителям уличных гонок могут ужесточить наказание. Рабочая группа Госдумы обсудит изменения в КоАП, УК и УПК в начале октября, а законопроект внесут в нижнюю палату уже в ноябре.

Об усилении санкций для стритрейсеров депутаты заявляли еще в июле 2017 года, передают "Известия". Правда, тогда предлагалось забирать у гонщиков автомобили за неоднократные нарушения или лишать водителей свободы, применяя статью "Хулиганство".

Теперь же уличные гонки предлагают квалифицировать как грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам. В зависимости от степени тяжести нарушения ПДД будет определяться и мера ответственности: от административной до уголовной, сообщает "Уралинформбюро".

Проезд по тротуару "из хулиганских побуждений" обойдется в 50 тысяч рублей. Если же при этом нарушитель мог навредить жизни и здоровью пешеходов, повредил какое-либо имущество или был повторно задержан, штраф вырастет до 300-500 тысяч рублей. Можно будет обойтись и без финансовых затрат: тогда в тюрьме придется провести до пяти лет.

По замыслу авторов документа, организаторы незаконных авто- и мотосоревнований должны будут заплатить до 800 тысяч рублей.

По словам замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного, для предотвращения повторных нарушений со стритрейсеров будут брать залог, который пойдет в пользу государства. Предполагается, что такая мера будет применяться к нарушителям-дебютантам: вместо штрафа они платят залог, и, если их повторно останавливают, деньги переходят в госказну.

"Если же в течение установленного судом времени водитель ездил без нарушений, залог вернут ему в полном объеме", – подчеркнул Выборный.

В правоохранительных органах законопроект в целом поддерживают. Однако эксперты считают, что чрезмерное ужесточение законов может дать обратный эффект, а для профилактики стоит построить больше автодромов и легальных гоночных трасс.