Уличных гонщиков накажут полумиллионными штрафамиСегодня в 14:36
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Депутаты планируют ужесточить закон.
Любителям уличных гонок могут ужесточить наказание. Рабочая группа Госдумы обсудит изменения в КоАП, УК и УПК в начале октября, а законопроект внесут в нижнюю палату уже в ноябре.
Об усилении санкций для стритрейсеров депутаты заявляли еще в июле 2017 года, передают "Известия". Правда, тогда предлагалось забирать у гонщиков автомобили за неоднократные нарушения или лишать водителей свободы, применяя статью "Хулиганство".
Теперь же уличные гонки предлагают квалифицировать как грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам. В зависимости от степени тяжести нарушения ПДД будет определяться и мера ответственности: от административной до уголовной, сообщает "Уралинформбюро".
Проезд по тротуару "из хулиганских побуждений" обойдется в 50 тысяч рублей. Если же при этом нарушитель мог навредить жизни и здоровью пешеходов, повредил какое-либо имущество или был повторно задержан, штраф вырастет до 300-500 тысяч рублей. Можно будет обойтись и без финансовых затрат: тогда в тюрьме придется провести до пяти лет.
По замыслу авторов документа, организаторы незаконных авто- и мотосоревнований должны будут заплатить до 800 тысяч рублей.
По словам замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного, для предотвращения повторных нарушений со стритрейсеров будут брать залог, который пойдет в пользу государства. Предполагается, что такая мера будет применяться к нарушителям-дебютантам: вместо штрафа они платят залог, и, если их повторно останавливают, деньги переходят в госказну.
"Если же в течение установленного судом времени водитель ездил без нарушений, залог вернут ему в полном объеме", – подчеркнул Выборный.
В правоохранительных органах законопроект в целом поддерживают. Однако эксперты считают, что чрезмерное ужесточение законов может дать обратный эффект, а для профилактики стоит построить больше автодромов и легальных гоночных трасс.
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