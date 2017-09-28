На аудио.

С 1 октября пассажиры свердловских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатными аудиогидами. Во время поездки можно будет прослушать интересные факты о станциях, населенных пунктах, через которые проходит поезд, и достопримечательностях. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Аудиотуры разработаны для двух направлений: "По Транссибу на Восток. Екатеринбург – Кольцово – Богданович" и "Тюмень – Тобольск". Это популярные уральские туристические маршруты, которые включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты. Путеводители размещены на международной открытой платформе аудиогидов izi.TRAVEL.