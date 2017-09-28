Минстрой России заступился за право местной властиСегодня в 15:04
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Утверждать правила благоустройства.
Муниципалитеты получат право утверждать местные правила благоустройства и устанавливать ответственность за их нарушение. Информация об этом опубликована на сайте Минстроя РФ, сообщает "Уралинформбюро".
Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее новшество содержится в законопроекте "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разработанном федеральным Минстроем и переданном на рассмотрение в Госдуму РФ.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге вопросы благоустройства регулируются правилами, утвержденными в 2012 году. В феврале 2017 года Екатеринбургская гордума внесла в них изменения.
В частности, новая редакция правил запрещает выгул животных на детских и спортивных площадках, территории образовательных учреждений и объектов здравоохранения. Также не допускается самовольное присоединение территорий города к улично-дорожной сети и установка несанкционированных шлагбаумов.
Кроме того, в новой редакции появилось понятие "газон". Это сделано для того, чтобы ограничить самовольную парковку автомобилей на зеленой зоне. Ранее такая парковка наказывалась штрафом, однако в декабре 2016 года Свердловский областной суд признал эту меру нелегитимной.
В июле 2017 года депутаты областного Заксобрания окончательно признали недействующим запрет на "газонную" парковку. При этом они сами признали, это эта норма была одной из самых эффективных в борьбе с нарушениями правил благоустройства.
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