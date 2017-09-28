В офисе "Газпром добыча Ямбург".

17 учащихся десятого "Газпром-класса" новоуренгойской гимназии побывали в офисе "Газпром добыча Ямбург". Визит состоялся в рамках ежегодного мероприятия "Один день на рабочем месте".

Сотрудники Общества презентовали школьникам профильные для компании профессии в сферах газодобычи, энергетики, механики, геологии, экологии, автоматизации и метрологии. После этого подростки побывали на обзорной экскурсии, в ходе которой им продемонстрировали рабочие места специалистов производственно-диспетчерской службы, геологов, энергетиков и IT-специалистов.

"Меня очень заинтересовала профессия инженера по добыче нефти и газа, – поделился учащийся "Газпром-класса" Никита Зубков. – Очень познавательно услышать рассказ о специальностях от самих работников. Ведь они знают все нюансы и тонкости профессии".

Знакомство гимназистов с ООО "Газпром добыча Ямбург" продолжится. Вскоре они отправятся на газовое месторождение, где своими глазами увидят рабочие будни вахтовиков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ Общества, первый "Газпром-класс" открыл двери в 2013 году. Проект был создан ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой" при поддержке департамента образования Нового Уренгоя. Он предусматривает специализированную, углубленную подготовку учащихся по профильным предметам, а также большое количество практико-ориентированных занятий. Большинство учеников "Газпром-классов" продолжают профессиональное образование по инженерным специальностям.