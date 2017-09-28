Ограничения свободы.

Суд признал двух поваров Карпинского детского дома-интерната виновными в нарушении санитарных правил, в результате чего 1 сотрудник и 32 воспитанника учреждения заболели сальмонеллезом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Женщины приговорены к 6 месяцам ограничения свободы.

"30 марта 2016 года женщины, находясь на рабочих местах небрежно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией", – сообщили в прокуратуре.

Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме.

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