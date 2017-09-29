ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:06
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По версии "Уралинформбюро".
1. Космическая красота
Российский космонавт Сергей Рязанский выложил в сеть таймлапс-видео полета МКС над "ночной" стороной Земли. В основе ролика - десятки тысяч фотографий, снятых со скоростью один кадр в секунду.
С высоты 400 километров сильные грозы, бушевавшие над Бразилией, Аргентиной и Италией, кажутся мощными фотовспышками. Большие города видны как яркие световые пятна.
2. Снежный сентябрь
Обрушившийся на Красноярский край 24 сентября снегопад парализовал автомобильное движение. На трассе Красноярск - Абакан, на 15 сантиметров засыпанной мокрым снегом, собрались огромные пробки. Проехать сквозь заносы не могли не только легковушки, но и пассажирские автобусы и грузовики.
3. Душ по-индийски
Пока сибиряки продираются через снежные заносы, жители Индии "принимают ванны" в ожидании своего поезда. Сильные ливни затопили станцию Нала Сопара под Мумбаи, и между посадочными платформами образовался бассейн. Машинист скорого поезда не притормозили на подъезде к перрону, и на стоящих на нем людей обрушилось настоящее цунами.
4. Самый сексуальный
Черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека был признан самым сексуальным музыкальным роликом всех времен. Главную роль в нем сыграла датская супермодель Хелена Кристенсен.
Топ-30 самых сексуальных видео к песням составил журнал Rolling Stone. В тройку лидеров вошли Kiss от Принса и Justify My Love Мадонны. Также в чарте значатся клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста, Бейонсе и других исполнителей.
5. Медвежья услуга
Что бы вы сделали, увидев во дворе собственного дома медведицу с двумя малышами? А вот канадец Джордан Коут не растерялся. Мужчина очень вежливо попросил косолапое семейство покинуть частные владения: "Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?"
Будто поняв, о чем говорит хозяин дома, троица отправилась в сторону леса. "Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!" - прокричал Джордан им вслед.
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