По версии "Уралинформбюро".

1. Космическая красота

Российский космонавт Сергей Рязанский выложил в сеть таймлапс-видео полета МКС над "ночной" стороной Земли. В основе ролика - десятки тысяч фотографий, снятых со скоростью один кадр в секунду.

С высоты 400 километров сильные грозы, бушевавшие над Бразилией, Аргентиной и Италией, кажутся мощными фотовспышками. Большие города видны как яркие световые пятна.

2. Снежный сентябрь

Обрушившийся на Красноярский край 24 сентября снегопад парализовал автомобильное движение. На трассе Красноярск - Абакан, на 15 сантиметров засыпанной мокрым снегом, собрались огромные пробки. Проехать сквозь заносы не могли не только легковушки, но и пассажирские автобусы и грузовики.

3. Душ по-индийски

Пока сибиряки продираются через снежные заносы, жители Индии "принимают ванны" в ожидании своего поезда. Сильные ливни затопили станцию Нала Сопара под Мумбаи, и между посадочными платформами образовался бассейн. Машинист скорого поезда не притормозили на подъезде к перрону, и на стоящих на нем людей обрушилось настоящее цунами.

4. Самый сексуальный

Черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека был признан самым сексуальным музыкальным роликом всех времен. Главную роль в нем сыграла датская супермодель Хелена Кристенсен.

Топ-30 самых сексуальных видео к песням составил журнал Rolling Stone. В тройку лидеров вошли Kiss от Принса и Justify My Love Мадонны. Также в чарте значатся клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста, Бейонсе и других исполнителей.

5. Медвежья услуга

Что бы вы сделали, увидев во дворе собственного дома медведицу с двумя малышами? А вот канадец Джордан Коут не растерялся. Мужчина очень вежливо попросил косолапое семейство покинуть частные владения: "Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?"

Будто поняв, о чем говорит хозяин дома, троица отправилась в сторону леса. "Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!" - прокричал Джордан им вслед.