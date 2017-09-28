С помощью нанотехнологий.

Казахстанские ученые нашли новый способ экономии семейного бюджета: они изобрели многоразовую туалетную бумагу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Союза мусульман Казахстана, бумага нового поколения создана из композитных материалов с использованием нанотехнологий. Средство гигиены можно очищать в стиральной машине.

По заверениям специалистов, многоразовая туалетная бумага совершил революцию в мире экологии, позволив уберечь от уничтожения огромное количество деревьев.