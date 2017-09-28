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Следователи проверяют разваливающийся детсад в ПышмеСегодня в 16:06

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Который строят на болоте.

Следователи организовали проверку по факту затянувшего строительства детсада в поселке Пышма. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев.

Строительство детсада началось в 2014 году. Контракт был заключен с ООО "ПромСтрой" (Московская область), а стоимость должна была составить 90 миллионов рублей. Как ожидалось, учреждение должны были сдать к 1 сентября 2015 года.

Во время возведения здания были допущены серьезные нарушения. Из-за того, что строительство велось на болотистой местности, детсад начал разрушаться. Это увеличило стоимость работ и существенно сдвинуло сроки сдачи.

Следователи усматривают в этой истории признаки злоупотребления полномочиями и халатности, передает "Уралинформбюро".

Фото: Александр Ивачев, Facebook.com

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