Выяснили управдомы.

К 1 октября все батареи уральской столицы должны потеплеть. Запуск системы отопления начался еще 18 сентября и традиционно был разделен на несколько (нынче 4) этапов.

В первую очередь, по планам ресурсоснабжающей организации, потеплело в домах на Уралмаше, ВИЗе, Синих Камнях, ЖБИ и Ботанике. Затем по графику батареи нагревались в домах центральной части Верх-Исетского, Железнодорожного, Орджоникидзевского районов. После этого подача тепла была организована в многоквартирники в центре Екатеринбурга. Последними тепло получили жители Сортировки и Пионерского поселка.

Однако, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Верх-Исетская", подобное разделение незаконно. Согласно Постановлению правительства РФ №354, в первую очередь производится подключение медицинских и социальных учреждений (при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 и ниже), затем отопление должно появиться в жилых домах (при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 и ниже). Последними обогреваются административные здания и промпредприятия.

Никакого поэтапного разделения по районам законодательством не предусмотрено. Нарушать закон тепловиков, вероятно, заставляет некачественная работа их самих. Из-за неготовности сетей поставщики запускают тепло в четыре этапа и параллельно латают трубы.

"На 28 сентября в Верх-Исетском районе система отопления не запущена еще в нескольких десятках домов, - рассказывают в аварийно-диспетчерской службе УК "Верх-Исетская". - В период старта отопительного сезона зачастую тепловой ресурс поставщика поступает в дом с низкими давлением и температурой. В ежедневном режиме поставщики тепла присылают телефонограммы с информацией об авариях и ремонтах магистралей. А за окном, не надо забывать, уже наступили холода".

Параметры ресурсов будут устанавливаться вплоть до середины октября, и екатеринбуржцам стоит к этому подготовиться, как и к повышению коммунальных счетов в связи с появлением строки "Отопление".

К слову, ранее суммы в "зимних" платежках по статье "Отопление" были расчетным среднемесячным объемом потребления за предыдущий год. В конце декабря специалисты сравнивали начисленную сумму с начислением за фактическое потребление и делали корректировку либо в плюс, либо в минус. С минувшего отопительного сезона ежемесячная плата за тепло вносится по факту потребления. Если осенью за окном тепло, суммы будут небольшими. С морозами теплоноситель подается более высокой температуры, а платежи растут.