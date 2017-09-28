Платить будет виновник.

Ущерб от поджога ККТ "Космоса" составил 20 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

28 сентября на заседании общественной палаты города вице-мэр Сергей Тушин назвал цифру в 17 миллионов, но по окончанию собрания уточнил цифру. Хотя после окончательной проверки смет и она может немного измениться.

"Мэрия планирует подать судебный иск на инициатора поджога с требованием возместить ущерб. Это ощутимая сумма для бюджета", – сообщил агентству пресс-секретарь городской мэрии Анатолий Карманов.

Ремонтные работы в муниципальном ККТ "Космос" практически закончены.

Стоит напомнить, инцидент произошел 4 сентября. Житель Ирбита на автомобили УАЗ протаранил входную группу кинотеатра, после чего вышел и поджог машину. Его смогли задержать через несколько часов. По одной из версий, таким образом мужчина выступил против показа кинофильма "Матильда".

В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. За несколько месяцев до премьеры начались споры по поводу содержания картины - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.

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