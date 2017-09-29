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Арендные дома в Тюмени построят в рамках концессии28 сентября в 19:55

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По указу президента.

29 сентября 2017 года общественный совет при департаменте ЖКХ Тюменской области обсудит вопросы обеспечения жителей региона комфортным жильем. В дискуссии примут участие ведущие специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства и Госжилинспекции.

Одной из главных тем разговора станет вопрос арендного жилья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента ЖКХ.

Согласно указу президента РФ "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем", строить и запускать наемные многоквартирные дома в стране должны с помощью механизма концессии.

Специалисты отраслевого департамента объяснят собравшимся, какая финансовая модель строительства арендных домов будет работать в Тюмени.

Кроме того, участники заседания планируют обсудить типовые нарушение в управлении жилфондом и работу УК, чья деятельность чаще всего вызывает нарекания со стороны инспекторов Госжилнадзора.

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