Арендные дома в Тюмени построят в рамках концессии28 сентября в 19:55
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По указу президента.
29 сентября 2017 года общественный совет при департаменте ЖКХ Тюменской области обсудит вопросы обеспечения жителей региона комфортным жильем. В дискуссии примут участие ведущие специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства и Госжилинспекции.
Одной из главных тем разговора станет вопрос арендного жилья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента ЖКХ.
Согласно указу президента РФ "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем", строить и запускать наемные многоквартирные дома в стране должны с помощью механизма концессии.
Специалисты отраслевого департамента объяснят собравшимся, какая финансовая модель строительства арендных домов будет работать в Тюмени.
Кроме того, участники заседания планируют обсудить типовые нарушение в управлении жилфондом и работу УК, чья деятельность чаще всего вызывает нарекания со стороны инспекторов Госжилнадзора.
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