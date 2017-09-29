За вырубку зеленых насаждений.

Глава Челябинской области Борис Дубровский решил заступиться за зеленые насаждения в городской черте Челябинска, защитив их от вырубки под застройку. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

"Я считаю неприемлемой практику, когда при вырубке зеленых насаждений под застройку не учитывается мнение общественности, не проводятся публичные слушания. Очень часто можно найти решение, позволяющее построить объект, не уничтожая деревья. Если есть понимание, что какие-то зеленые насаждения все-таки придется срубить, то компенсационные высадки обязательно должны выполняться системно, качественно, в полном объеме", – заявил Дубровский в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Бурматовым.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, только за лето 2017 года в столице Южного Урала были незаконно уничтожены деревья на общую сумму не менее 10 миллионов рублей. Вырубки производились в интересах коммерческих структур, причем без административных последствий для виновных в экологическом вандализме.

Компенсационные высадки либо не производятся вообще, либо делаются некачественно, из-за чего четверть высаженных деревьев погибает сразу, посетовал Владимир Бурматов, предложив отзывать у нарушителей разрешения на строительство. Губернатор Челябинской области поддержал эту инициативу.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ситуация вокруг зеленой зоны Челябинска давно привлекает внимание общественности. В июле 2017 года на межрегиональном экологическом форуме "Зеленый щит" активист Общероссийского народного фронта Виталий Воронов заявил, что городские леса Челябинска часто страдают из-за ускоренного строительства новых автотрасс и парковок.

Один из таких проектов, вызвавший протест челябинской общественности — строительство комплекса "Челябинск-ЭКСПО" в районе так называемой "Золотой горы", мемориального комплекса с захоронениями жертв политических репрессий. В ходе публичных слушаний, состоявшихся в июне, жители столицы Южного Урала высказали опасение, что в ходе работ будет уничтожен прилегающий к стройплощадке лесной массив, а также заброшенные золотые шахты, в которых, по данным историков, находятся останки примерно 12 тысяч репрессированных.

Следует отметить, что после вмешательства губернатора Бориса Дубровского, главы администрации Челябинска Евгения Тефтелева и членов областной Общественной палаты проект "Челябинск-ЭКСПО" был отправлен на доработку и экспертизу.

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