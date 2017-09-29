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Екатеринбургская Сортировка осталась без тепла28 сентября в 18:15

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Виноваты дырявые трубы.

Батареи в квартирах микрорайона Сортировочный в столице Урала остыли, едва успев нагреться. Пользователи соцсети "ВКонтакте" жалуются на "похолодание" в домах на Кунарской, Билимбаевской, Таватуйской, Ольховской и Маневровой улицах, передает "Уралинформбюро".

По данным "Т Плюс", в ходе четвертого этапа запуска тепла были выявлены порывы на тепломагистрали М-6. На месте коммунальной аварии работают ремонтные бригады. Устранить ее последствия обещают в ближайшее время.

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