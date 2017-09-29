А махачкалинцы - по самым убитым.

Самые лучшие дороги в России - в Тюмени. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам реализации проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", передает "Уралинформбюро".

Также в десятку городов, где качество проезжей части все реже вызывает нарекания у автовладельцев, вошли Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.

В целом за последние два года российские дороги стали значительно ровнее, считают инициаторы исследования.

"В этом году мы вновь проверили качество дорог в более чем 110 городах в 84 субъектах РФ. Если сравнивать с результатами инспекции в 2015 году, то в целом качество дорог в городах улучшилось. По результатам рейдов был обновлен дорожный рейтинг городов - некоторые города совершили прорыв: Магнитогорск, Ханты-Мансийск и Череповец. И это радует", - отмечает координатор проекта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Незавидная участь у водителей Махачкалы, где дороги оказались самыми разбитыми в стране. Не лучше дела обстоят в Орске, Твери, Нальчике, Шадринске, Орле, Владивостоке и Волгограде. Там проверяющие наткнулись на множество дефектов дорожного покрытия даже на новых, гарантийных объектах. Это свидетельствует о том, что местные власти не следят за исполнением подрядчиками своих обязательств.

Стоит отметить, что благодаря проекту "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" было капитально отремонтировано более 1,3 тысячи трасс, свыше 2,5 тысячи дорог включены в план капремонта на текущий год.