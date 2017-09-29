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ИГ заявило о гибели российского военного 28 сентября в 19:10

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И пленении еще двух.

"Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим.ред.) заявило о гибели российского солдата в ходе боев за сирийский поселок Шуля. Об этом сообщает подконтрольное террористической группировке информационное агентство Amaq.

По данным Amaq, еще два военнослужащих из РФ были взяты в плен в провинции Дейр-эз-Зор.

Однако представитель российской авиабазы Хмеймим опроверг эту информацию.

"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению", - цитирует его ТАСС.

По словам военного, происшествий, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было.

На сегодня, по официальным данным, в Сирии погибли 32 военных из РФ, передает "Уралинформбюро".

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