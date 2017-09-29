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Mitsubishi отзывает более 108 тысяч неисправных машин в России28 сентября в 19:53

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С дефектными подушками безопасности.

ООО "MMC Рус" (официальный представитель Mitsubishi в России) готово провести бесплатный ремонт свыше 108 тысяч автомобилей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росстандарта, причиной столь массовой кампании стало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.

Отзыву подлежат 63 154 автомобилей Galant/Pajero, проданных с ноября 2006 по февраль 2016 года, а также 44 917 машин i-MiEV, приобретенных в автосалонах с апреля 2007 по октябрь 2013 года.

На всех транспортных средствах будет безвозмездно заменен патрон подушки безопасности. Для этого владельцев авто пригласят в дилерские центры. Записаться на ремонт можно и самостоятельно.

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