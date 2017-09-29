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Сильная магнитная буря накрыла ЗемлюСегодня в 09:03

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"Отпустит" в пятницу после обеда.

Накануне на Земле началась мощная магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале. Это произошло из-за того, что голубая планета попала в поток быстрого солнечного ветра, сообщает агентство ТАСС.

"Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце - Земля в точке гравитационного равновесия L1", - заявили в пресс-службе Физического института имени П.Н. Лебедева.

Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в 27 сентября около 9.00 по московскому времени. Свой максимум буря проходит сейчас, а успокоится магнитное поле полудня в пятницу. В это время еще велика вероятность магнитных возмущений, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в начале сентября землянам уже "досталось" из Космоса: на Солнце произошел самый крупный за 12 лет взрыв. На себе его могли ощутили метеозависимые и страдающие хроническими заболеваниями люди.

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