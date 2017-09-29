Финразведка станет проще.

Российские банки смогут в онлайн-режиме получать черные списки клиентов, которым ранее отказали в обслуживании. Система личных кабинетов на сайте Центробанка будет внедрена к концу 2017 года, сообщают "Известия".

По словам экспертов, это позволит упростить процесс получения кредитными организациями черных списков отказников и отчетности перед регулятором. Отказников не будут обслуживать в банке, если ранее им отказали в другом, передает "Уралинформбюро".

"К концу года в рамках изменения закона "О Центральном банке" личные кабинеты банков появятся на сайтах ЦБ. Регулятор сможет направлять в адрес кредитной организации необходимые документы — запросы, свои требования, предписания, разъяснения по поводу применения разных нормативных актов регулятора и другую информацию. Входят в этот перечень и черные списки отказников", - пояснил источник, близкий к Банку России.

По мнению зампреда Национального совета финансового рынка Александра Наумова, обмен сведениями об отказниках через личный кабинет уменьшит затраты банков, а также облегчит процесс контроля "миграции" недобросовестных клиентов. В 2014 году, к примеру, Росфинмониторингом было выявлено 96 тысяч фактов подобной "миграции". Более поздних данных финразведки по этому направлению пока нет.