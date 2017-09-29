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Сотрудникам ММК сделают 9000 прививок от гриппаСегодня в 09:59

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И раздадут сладости для иммунитета.

До 25 октября 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате продлится традиционная прививочная кампания против гриппа. По планам руководства Центральной медико-санитарной части, иммунизацию должны пройти около 9 000 сотрудников предприятия.

Первая партия импортной вакцины "Инфлювак" уже поступила в здравпункты, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

В этом году начало противогриппозной кампании на комбинате совпало с областной профилактической акцией "Грипп - знай врага в лицо!", стартовавшей 23 сентября. В рамках последней работники ММК получают сладкое поощрение - витаминные батончики для укрепления иммунитета. Поэтому можно смело утверждать, что предприятие стало самым крупным участником акции.

Стоит отметить, что масштабная профилактическая работа ведется на меткомбинате не первое десятилетие и позволяет поддерживать так называемый коллективный иммунитет. Когда прошлой зимой Магнитогорск переживал эпидемию гриппа, заболеваемость ОРВИ сотрудников Группы компаний ММК даже не достигла порогового уровня.

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