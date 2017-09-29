АТОР разработала план защиты туристов от авиакомпанийСегодня в 10:33
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И направила обращение в Минтранс РФ.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Минтрансу РФ сделать рынок чартерных перевозок более прозрачным, чтобы не допустить внезапного банкротства компаний, от которого страдают пассажиры.
Среди предложений экспертов АТОР - ряд мер по повышению устойчивости российского турбизнеса, передает "Уралинформбюро". В частности, предлагается открыть для операторов порядок выдачи допусков авиакомпании, публиковать в свободном доступе сведения о воздушном парке перевозчиков и планируемом вводе новых судов. В том числе, все игроки рынка должны знать количество заключенных авиакомпанией контрактов на чартеры в текущем сезоне.
Также специалисты считают, что Росавиация должна тщательнее следить за состоянием дел перевозчиков, чтобы своевременно выявлять проблемы. В АТОР предложили проработать механизм отзыва допусков на чартерные рейсы, если авиакомпания не выполняет летные программы.
В списке инициатив – создание "подушки безопасности" для рынка при Росавиации. Из этого резервного фонда, который будет пополняться за счет обязательных отчислений перевозчиков, будут финансироваться полеты, если какая-нибудь авиакомпания не сможет выполнить обязательства перед пассажирами.
"Даже при взносе в 100 рублей за каждого пассажира можно ожидать увеличение такого резервного фонда до миллиарда рублей за календарный год. Этого будет достаточно на случай приостановки деятельности любого из игроков рынка чартеров", – отмечают в пресс-службе АТОР.
Как сообщалось ранее, 25 сентября "ВИМ-Авиа" прекратила чартерные перевозки. От действий перевозчика пострадали около 190 тысяч туристов, купивших билеты. По данным Росавиации, общая задолженность компании составляет около 7 миллиардов рублей. Уголовное дело по факту хищения средств пассажиров расследует ГУ по расследованию особо важных дел СКР.
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