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Зима прислала привет свердловчанамСегодня в 10:58

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С мокрым снегом.

На выходных жителей Свердловской области ожидают мокрый снег и морозы. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского Гидрометцентра, в ночь с пятницы на субботу похолодает до минус 7 градусов.

Днем 30 сентября воздух прогреется до 7 градусов тепла, а ночью температура опустится до минус 3. Метеорологи предупреждают о мокром снеге, а значит - и ухудшении дорожной ситуации.

1 октября днем столбики термометров поднимутся до плюс 5, а ночью похолодает до минус 5. При прояснении температура может опуститься до минус 8 градусов.

В Екатеринбурге будет чуть теплее. Сегодня ночью ожидается от 0 до 2 градусов, в субботу воздух прогреется до 7 градусов. К вечеру похолодает: столбик термометра опустится до 1-3 градусов. Впрочем, мокрый снег не обойдет жителей столицы Урала стороной.

В воскресенье сохранится прохладная погода: от 1 до 3 градусов днем перейдут в минус 2 ночью.

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