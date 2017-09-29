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Колонизации Марса угрожает сексСегодня в 11:07

И конфликты между мужчинами.

Британский астронавт Хелен Шарман уверена, что колонизации Марса может повредить разнополый состав экипажа миссии. Она утверждает, что если мужчины и женщины отправятся к красной планете вместе, то обязательно начнут спать друг с другом, пишет The Sun.

Шарман ссылается на исследование, посвященное поведению людей, долгое время находящихся в изоляции. Согласно его результатам, в смешанных командах более вероятно возникновение неуставных отношений. Это, подчеркивает британка, может в том числе привести к беременности.

По мнению астронавта, исключительно женские экипажи более предпочтительны в длительных миссиях, поскольку представительницы прекрасного пола реже конфликтуют между собой, сообщает "Уралинформбюро".

Хелен Шарман – первый астронавт Великобритании. 18 мая 1991 года она полетела на орбитальную станцию "Мир" вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым на корабле "Союз ТМ-12".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Валерий Сегодня в 11:25

и что, залетела?))) это ж природа)

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