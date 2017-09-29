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Разыскивается зима. Приметы…Сегодня в 11:35

  • Текст

Для гидромета.

Лето в этом году жителей Урала не порадовало. "Бабье лето" было скоротечным. Хочется верить, что зима не будет суровой. Метеорологи за долгосрочные прогнозы пока не берутся. Поэтому ориентируемся на народные поверья. С помощью теста от "Уралинформбюро" попробуйте себя в роли начальника Росгидромета. Ну, или чукчи, однако…

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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