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Столицу Урала в первых числах октября посетит потомок рода Романовых - Ростислав Романов. Это прапраправнук Николая I и пятиюродный внучатый племянник последнего российского императора Николая II, передает "Уралинформбюро".

Информация о его скором визите появилась на странице общества "Мемориал Романовых" в соцсети.

"Дорогие друзья! Информируем, что в данный момент идёт подготовка визита в Екатеринбург Князя Ростислава Ростиславовича Романова. Уже через несколько дней", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора, – прим.ред).

Известно, что в Екатеринбург дальний родственник императора приедет для знакомства с историей своей семьи. Планируется, что в городе князь пробудет с 3 по 6 октября.

Стоит отметить, что в июне 2017 года общество "Мемориал Романовых" уже привозил в уральскую столицу другого потомка царской семьи - праправнука императора Александра III Павла Куликовского.