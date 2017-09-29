Тариф планируют считать по-новому.

В Перми поднимут стоимость проезда в общественном транспорте. Методику формирования тарифа, который не менялся с начала 2016 года, обсудят в ближайшие два месяца. Об этом пишет "КоммерсантЪ-Прикамье" со ссылкой на источник в мэрии.

По словам собеседника издания, способ создания нового тарифа сейчас еще только "доводят до ума". Ожидается, что к октябрьскому или к ноябрьскому пленарному заседанию городской думы инициатива будет внесена.

В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" сообщили, что департамент дорог и транспорта предложит депутатам пересмотреть только методику. Уже после ее утверждения или же сохранения в прежнем виде экономически обоснованный тариф рассчитают и вынесут на рассмотрение депутатов.

Последний раз стоимость проезда в Перми меняли в январе 2016 года. Тогда билеты подорожали сразу с 16 до 20 рублей. Правда, через 11 месяцев специалисты выяснили, что их обоснованная цена составляет 22,23 рубля, но делать поездки дороже не стали.

По информации СМИ, в случае изменения тарифов, с 1 января 2018 года одна поездка в общественном транспорте обойдется пермякам в 25 рублей.