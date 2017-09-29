Или построить.

В Киргизии иностранцам вскоре могут разрешить покупать или строить жилье. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в республиканский парламент, передает "Уралинформбюро".

Документ, созданный Министерством юстиции Киргизии, призван разрешить правовую коллизию. В 2013 году в Жилищном кодексе появилось понятие "уполномоченный орган по даче согласия на приобретение жилых помещений иностранным лицам". Однако порядок процедуры так и не был определен. В результате сегодня госоргана, разрешающего гражданам других стран покупать жилье в республике, нет.

Для улучшения инвестиционного климата и упрощения порядка приобретения недвижимости иностранцами Минюст Кыргызстана предлагает наделить граждан других государств и лица без гражданства правом на покупку жилья. Чтобы стать хозяином квартиры или дома, будет достаточно постоянного вида на жительство в Киргизии или инвестиционной визы. Единственное ограничение сделано для недвижимости в приграничных территориях.

Стоит отметить, что еще одной причиной для принятия нового законопроекта стало большое количество уроженцев Киргизии, получивших паспорта России и иных государств в ходе трудовой миграции.