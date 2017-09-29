По всему миру.

Тысячи авиапассажиров по всему миру 28 сентября испытали проблемы с регистрацией на рейс, оформлением багажа и покупкой билетов. Причиной этого стал сбой программного обеспечения Amadeus Altea от испанской компании Madeus, пишет The Daily Telegraph.

Неполадки возникли в таких крупных авиахабах, как лондонские Хитроу и Гатвик, парижский Шарль де Голль, сингапурский Чанги. Пострадали также более мелкие европейские воздушные гавани и аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Технический сбой был оперативно устранен.

На сегодня Amadeus Altea используют 125 авиакомпаний, в том числе Lufthansa, KLM и Air France.

Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель отдела по связям с общественностью "Уральские авиалинии" Вера Гасникова, сбой длился четыре часа - с 13.00 до 17.00 по московскому времени. В это момент нельзя было приобрести билеты на рейсы авиакомпании в кассах, расположенных в аэропортах и торговых центрах. Других неудобств у клиентов перевозчика не возникло.