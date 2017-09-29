Свердловские энергетики вернут вторую полосу на ФурмановаСегодня в 13:45
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Уже 30 сентября.
Полноценное автомобильное движение по улице Фурманова откроется 30 сентября. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс", который ведет ремонт теплотрассы на этом участке.
"22 сентября мы открыли для движения одну из полос, а 30 сентября открываем и вторую. Окончательно улица Фурманова будет готова к 7 октября, — заверили представители компании. — К этому дню будет завершено благоустройство прилегающей территории, восстановлены тротуары и бордюры, установлены дорожные знаки и уличная разметка".
При этом ни энергетики, ни представители ГИБДД, ни пресс-служба мэрии Екатеринбурга пока не могут сказать, как будет с 30 сентября по 7 октября осуществляться двухполосное движение по Фурманова: в две стороны или же в одну, но по двум полосам.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в связи с ремонтом теплотрассы на Фурманова было организовано одностороннее движение на участке между улицами Серова и Московской. На первом этапе транспорт двигался по "односторонке" из Центра в сторону Юго-Западного микрорайона, а начиная с 26 сентября — в обратном направлении. Вторая полоса при этом была закрыта для движения.
Следует напомнить, что введение односторонней схемы на этом участке было вызвано серьезными автомобильными заторами, возникшими на соседних улицах в связи с ремонтом теплотрассы на Фурманова.
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