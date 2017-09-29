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Таиланд напомнил туристам о запрете электронных сигаретСегодня в 14:41

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Через туроператоров.

Власти Таиланда попросили туроператоров предупреждать клиентов о действующем в Королевстве запрете на электронные сигареты, передает ТАСС.

В управлении туризма страны подчеркнули, что на территории Таиланда уже были случаи, когда иностранцы не знали о норме, за что получили штрафы или были арестованы.

Изначально вейпы в королевстве запретили, чтобы оградить молодежь от "опасности пристраститься к курению", сообщает "Уралинформбюро". Закон был введен еще в 2014 году: он распространяется на всех жителей Таиланда и иностранцев.

Следует напомнить, что 17 сентября 2017 года в курортной Паттайе полиция задержала двоих граждан РФ, имевших при себе электронные сигареты. Россияне провели в участке более суток, а затем вышли под залог в 100 тысяч батов (более 3 000 долларов).

Несмотря на официальный запрет, устройства для курения продаются практически повсеместно по всему Таиланду. Кроме того, законодательство королевства разрешает без уплаты пошли ввозить в страну до 200 штук обычных сигарет.

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